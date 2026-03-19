È deceduto Umberto Bossi, figura centrale nella storia politica italiana e fondatore della Lega Nord. La notizia ha suscitato dolore tra i sostenitori del partito, che hanno ricordato il ruolo di Bossi nel plasmare le dinamiche politiche degli ultimi decenni. La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa nel panorama del centrodestra e nella storia della Seconda Repubblica.

Il popolo della Lega Nord piange Umberto Bossi, il fondatore della Lega e l'uomo che ha portato avanti le istanze federaliste e secessioniste della Padania Il popolo della Lega Nord piange il suo fondatore Umberto Bossi. Ha segnato la vita politica della Seconda Repubblica ed è parte integrante della storia del centrodestra italiano. Si è spento a 84 anni. Bossi, soprannominato da tutti il “senatur”, nasce nel 1941 a Cassano Magnago in provincia di Varese e, fin da giovanissimo, entra nel mondo del lavoro facendo i lavori più disparati. Si iscrive alla facoltà di Medicina dell’Università di Pavia, ma non completerà mai gli studi e, nel 1961, partecipa, insieme al suo complesso, al Festival di Castrocaro dove viene bocciato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatur'

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