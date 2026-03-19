Meloni | Ha segnato fase importante della nostra storia Tajani | Protagonista del cambiamento in Italia

La morte di Umberto Bossi ha suscitato reazioni da diverse figure politiche. Giorgia Meloni ha ricordato il ruolo di Bossi, sottolineando come abbia segnato una fase importante della storia italiana e contribuito alla nascita del primo centrodestra. Anche Antonio Tajani ha espresso parole di riconoscimento, definendo Bossi un protagonista del cambiamento in Italia. Le dichiarazioni arrivano in questi minuti, mentre i commenti continuano a farsi strada nel panorama politico.

La morte di Umberto Bossi ha colpito nel profondo il mondo politico. Tra i messaggi che arrivano in questi minuti c’è anche quello di Giorgia Meloni: “ Ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra. In questo momento di grande dolore, sono vicina alla famiglia e alla sua comunità politica”. Parole, quelle del premier, che rendono omaggio a uno dei “padri fondatori”, con Silvio Berlusconi, della coalizione che tutt’oggi governa il Paese. “Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Itali a. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni: "Ha segnato fase importante della nostra storia", Tajani: "Protagonista del cambiamento in Italia" Articoli correlati Leggi anche: Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia" Giorno del Ricordo, l’Italia commemora i martiri delle Foibe. Meloni: “Memoria di una pagina dolorosa della nostra storia”Roma, 10 febbraio 2026 – “Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di... Aggiornamenti e notizie su Meloni Ha segnato fase importante della... Argomenti discussi: Mipim 2026, Loiero: Italia stabile e sempre più attrattiva per gli investimenti internazionali; Ginnastica ritmica, Catanzaro protagonista ad Ortona: Coppola vola alla fase nazionale. Meloni in piazza contro la fase 2: migliaia di italiani a rischioRoma, 28 apr. (askanews) – Protesta di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi contro la gestione da parte del governo della fase 2 del coronavirus. Giorgia Meloni ha detto di essere scesa in piazza ... affaritaliani.it