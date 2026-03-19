morto micheal hartono proprietario del como 1907

Il 19 marzo 2026, in Indonesia, è deceduto Michael Hartono, imprenditore e proprietario del Como 1907 insieme al fratello Robert Budi. Hartono aveva acquisito il club lariano alcuni anni fa, diventando una delle figure di rilievo nel mondo del calcio locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il club e per chi lo conosceva.

Como, 19 marzo 2026 – Lutto per il Como 1907. È morto in Indonesia Michael Hartono, imprenditore e da qualche anno proprietario del club lariano, insieme al fratello Robert Budi. Aveva 86 anni. Il decesso è avvenuto a Singapore. Al momento le cause sono sconosciute, ma è molto probabile che siano collegate all’età avanzata dell’uomo di affari. La scomparsa è stata confermata dai vertici della Gdp Venture, la divisione di investimenti del Gruppo Djarum, l’azienda fondata da Michael con il fratello Robert Budi. In Asia è stato diffuso anche un comunicato ufficiale sulla scomparsa di Hartono. “ L’intera famiglia di PT Djarum piange la scomparsa del signor Michael Bambang Hartono – si legge nella nota – avvenuta giovedì 19 marzo 2026 alle 13:15 ora di Singapore”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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