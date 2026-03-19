morto michael hartono proprietario del como 1907

È morto in Indonesia Michael Hartono, imprenditore e proprietario del Como 1907. La notizia è stata comunicata oggi e conferma la sua presenza nel mondo del calcio come proprietario del club lariano, ruolo che ricopriva da alcuni anni insieme al fratello Robert Budi. Hartono era conosciuto anche per le sue attività imprenditoriali, ma questa è la sua ultima novità pubblica.

Como, 19 marzo 2026 – Lutto per il Como 1907. È morto in Indonesia Michael Hartono, imprenditore e da qualche anno proprietario del club lariano, insieme al fratello Robert Budi. Aveva 86 anni. Il decesso è avvenuto a Singapore. Al momento le cause sono sconosciute, ma è molto probabile che siano collegate all’età avanzata dell’uomo di affari. La scomparsa è stata confermata dai vertici della Gdp Venture, la divisione di investimenti del Gruppo Djarum, l’azienda fondata da Michael con il fratello Robert Budi. In Asia è stato diffuso anche un comunicato ufficiale sulla scomparsa di Hartono. “ L’intera famiglia di PT Djarum piange la scomparsa del signor Michael Bambang Hartono – si legge nella nota – avvenuta giovedì 19 marzo 2026 alle 13:15 ora di Singapore”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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