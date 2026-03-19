È scomparso a 86 anni Michael Hartono, uno dei proprietari del Como insieme al fratello Robert. La famiglia di imprenditori indonesiani ha acquistato il club nel 2019, portandolo di nuovo in Serie A. La sua morte segna la fine di un lungo percorso nel mondo degli affari e del calcio.

È morto a 86 Michael Hartono, con il fratello Robert Budi azionista di riferimento del Como. I fratelli Hartono sono miliardari indonesiani, tra gli uomini più ricchi al mondo, noti per aver costruito un impero sul tabacco (Djarum) e diversificato in banca (BCA), elettronica (Polytron) e immobiliare. Dal 2019 sono proprietari del Como 1907, che hanno riportato in Serie A e ora in zona Champions. La notizia della scomparsa è stata diffusa di media indonesiani, per ora non ci sono comunicati del club. Michael Bambang Hartono era nato il 2 ottobre 1939. Il figlio Victor, 54 anni, è dal 1999 il Ceo di Djarum. Con un patrimonio netto complessivo di 43,8 miliardi di dollari, i fratelli Hartono sono i più ricchi dell'Indonesia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È morto Michael Hartono, patron del Como insieme al fratello Robert. Aveva 86 anni

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