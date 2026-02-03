Lutto in casa Inter addio ad un ex delle giovanili | aveva solo 39 anni

L’Inter piange la scomparsa di Nicolas Giani, ex difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Aveva solo 39 anni ed è morto dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La società e i tifosi si sono stretti intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Nicolas Giani. L’ Inter piange la scomparsa di Nicolas Giani, ex difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e scomparso a soli 39 anni dopo una lunga malattia. Il club ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale, ricordando il legame profondo che ha unito il calciatore alla società fin dai suoi primi passi nel mondo del calcio. Nato a Como nel 1986, Giani ha vestito la maglia dell’ Inter dal 1998 al 2005, completando l’intero percorso nelle giovanili fino alla squadra Primavera. Anni formativi importanti, durante i quali ha potuto sviluppare le qualità che lo avrebbero poi accompagnato nella carriera da professionista.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Giovanili

È morto a 39 anni Nicolas Giani, ex calciatore e protagonista delle giovanili dell’Inter.

Se ne va a 82 anni Ubaldo Malossi, figura storica del calcio dilettantistico ferrarese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Inter Giovanili

Argomenti discussi: Lutto Inter, un campione d’Italia ci ha lasciati | Lacrime e commozione in casa nerazzurra; Lutto nel mondo del calcio: è morto Nazzareno Canuti, campione d'Italia con l'Inter nel 1980; Calcio, è morto Nicolas Giani: l'ex leader della Spal aveva 39 anni; Doppio lutto Inter, morti Canuti e Cella.

Lutto in casa Inter, è morto Giancarlo Cella: il cordoglio del club nerazzurroNato a Bobbio nel 1940, Cella ha vestito la maglia dell'Inter per tre stagioni, dal 1968 al 1971 vincendo uno scudetto ... msn.com

Successo a sorpresa della 21enne elvetica che sulle nevi di casa, listate a lutto per la tragedia di Capodanno, centra il primo trionfo in carriera: la bergamasca sempre più leader della classifica di specialità - facebook.com facebook