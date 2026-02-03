Lutto in casa Inter addio ad un ex delle giovanili | aveva solo 39 anni

L’Inter piange la scomparsa di Nicolas Giani, ex difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Aveva solo 39 anni ed è morto dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La società e i tifosi si sono stretti intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Nicolas Giani. L’ Inter piange la scomparsa di Nicolas Giani, ex difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e scomparso a soli 39 anni dopo una lunga malattia. Il club ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale, ricordando il legame profondo che ha unito il calciatore alla società fin dai suoi primi passi nel mondo del calcio. Nato a Como nel 1986, Giani ha vestito la maglia dell’ Inter dal 1998 al 2005, completando l’intero percorso nelle giovanili fino alla squadra Primavera. Anni formativi importanti, durante i quali ha potuto sviluppare le qualità che lo avrebbero poi accompagnato nella carriera da professionista.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

