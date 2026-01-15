La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini a Firenze nel 2014. La decisione riguarda il trattamento subito dall’uomo durante l’intervento dei Carabinieri, che ha portato al suo decesso. La sentenza si inserisce nel quadro delle responsabilità statali in materia di diritti umani e comporta un risarcimento alla famiglia di Magherini.

Firenze, 15 gennaio 2026 – La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai Carabinieri. Nella sentenza i giudici affermano che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c'era "l'assoluta necessità" di mantenere Riccardo Magherini immobilizzato a terra. Nella sentenza la Corte non è entrata nel merito né della responsabilità dei carabinieri né della loro assoluzione al termine del procedimento che si è avuto in Italia. Le "linee guida in vigore all'epoca non contenevano istruzioni chiare e adeguate sul posizionamento delle persone in posizione prona al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita", e "mancava la formazione degli agenti delle forze dell'ordine per garantire che possedessero il livello di competenza necessario nell'impiego di tecniche di immobilizzazione, come la posizione prona, che potrebbero mettere a rischio la vita ", spiega la Corte di Strasburgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morte di Riccardo Magherini a Firenze, la Corte europea condanna l’Italia. Risarcimento alla famiglia

Leggi anche: Morte di Magherini a Firenze, la Corte europea condanna l’Italia. Risarcimento alla famiglia

Leggi anche: La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per la morte di Riccardo Magherini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cedu condanna l'Italia per la morte del fiorentino Riccardo Magherini - La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai Carabinie ... ansa.it