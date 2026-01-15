Morte di Magherini a Firenze la Corte europea condanna l’Italia Risarcimento alla famiglia

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini a Firenze nel 2014. La sentenza riconosce la responsabilità dello Stato e prevede un risarcimento alla famiglia dell’uomo. La decisione si inserisce nel quadro del rispetto dei diritti umani e delle procedure legali in casi di uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

Firenze, 15 gennaio 2026 – La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai Carabinieri. Nella sentenza i giudici affermano che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c'era "l'assoluta necessità" di mantenere Riccardo Magherini immobilizzato a terra. Nella sentenza la Corte non è entrata nel merito né della responsabilità dei carabinieri né della loro assoluzione al termine del procedimento che si è avuto in Italia. Le "linee guida in vigore all'epoca non contenevano istruzioni chiare e adeguate sul posizionamento delle persone in posizione prona al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e la vita", e "mancava la formazione degli agenti delle forze dell'ordine per garantire che possedessero il livello di competenza necessario nell'impiego di tecniche di immobilizzazione, come la posizione prona, che potrebbero mettere a rischio la vita ", spiega la Corte di Strasburgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

