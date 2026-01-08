Vladimir Luxuria, figura pubblica nota per il suo impegno e la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha avuto diverse relazioni con personaggi noti. Tra gli ex compagni si trova Gennaro Siciliano, ballerino con cui ha condiviso un breve periodo. La sua vita sentimentale, spesso oggetto di interesse, si distingue per la sincerità e l’autenticità delle sue parole, sottolineando che, nel corso della sua esistenza, ha amato principalmente una donna.

Tra gli ex compagni di Vladimir Luxuria ci sono volti noti nel mondo dello spettacolo, come Gennaro Siciliano, ballerino con il quale ha avuto una breve relazione. Oggi l’attivista sarà ospite della quarta puntata settimanale de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nel corso di diverse interviste la Luxuria ha ripercorso il suo passato sentimentale, raccontando una delle prime storie. L’unica donna arrivata nella vita dell’ex parlamentare è Sara Slowley. Il primo incontro in una discoteca a Vasto, quando entrambi erano molto giovani. La donna di origini inglesi, si era avvicinata alla Luxuria per offrirle da bere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono tutti gli ex famosi di Vladimir Luxuria: “Nella mia vita ho amato solo una donna”

Leggi anche: Vladimir Luxuria rivela di aver amato una sola donna, chi è Sara Slowley: “Mi ha insegnato la libertà, l’amore per la musica, per l’arte”

Leggi anche: Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati e amori di Arisa, dal primo Anastasi all’ultimo Walter: “Ho amato solo una volta”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’ex campione d’Inghilterra David Batty è sparito da anni: “Nessuno riesce a rintracciarlo”; Fragomeni, ex campione del mondo di boxe, a Pavia per uno stage: «Qui sono rinato, non lo dimenticherò»; Recap delle cicogne vip del 2025 tradotto: tutte le celeb che quest'anno hanno allargato la famiglia; 100 film romantici che scalderanno i vostri cuori e le vostre serate.

Carissimi Amici... Sono sempre io Flora Mazzucato e vi abbraccio tutti !! Dovete sapere che il mondo che più mi affascina è lo scoprire i vecchi mestieri di una volta, o i negozi storici! Tutte cose, che se raccontate ai bambini, sarebbero per loro, crescita inte - facebook.com facebook

Sono tutti nostri figli Achille, Sofia, Chiara, Riccardo, Emanuele, Giovanni. Sono angeli dolci ed eroici che ci indicano una via e per questo chiediamo ancor più forte giustizia. Un pensiero per loro sulle pagine di #CulturaIdentità Leggi l’editoriale x.com