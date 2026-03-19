Montevergine si tenta il tutto e per tutto per l’accesso al Santuario

In vista della Domenica delle Palme, le autorità stanno facendo tutto il possibile per riaprire la strada che conduce al Santuario di Montevergine. Sono in corso interventi e verifiche finalizzate a garantire l’accesso al luogo di culto, coinvolgendo diverse squadre di lavori. La riapertura resta una priorità per facilitare l’afflusso dei fedeli in occasione della festività religiosa.

Tempo di lettura: 2 minuti Si tenta il tutto e per tutto in vista della D omenica delle Palme, per poter consentire la riapertura della strada che porta al Santuario di Montevergine. L’obiettivo è garantire la risalita in sicurezza, anche attraverso la riattivazione della funicolare, considerata una delle principali vie di accesso alla vetta. Il piano organizzativo è al centro di una serie di incontri istituzionali, con il coinvolgimento di Prefettura, Regione e Protezione civile. Questa mattina il nuovo vertice a Palazzo di Governo. La riapertura, prevista per il 29 marzo, rappresenta un passaggio cruciale dopo settimane di criticità legate alla viabilità e alle condizioni della strada provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Montevergine, si tenta il tutto e per tutto per l’accesso al Santuario Articoli correlati Iran, a Ginevra si tenta il tutto per tutto per scongiurare attacco UsaA Ginevra la diplomazia tenta il tutto per tutto per scongiurare un attacco statunitense all’Iran. VIDEO/ Montevergine, porte aperte al Santuario: i percorsiTempo di lettura: 3 minuti L’Abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, che ha annunciato ufficialmente la riapertura del Santuario per la... MONTEVERGINE, LE IMMAGINI DELLA FRANA CHE HA ISOLATO IL SANTUARIO Altri aggiornamenti su Montevergine si tenta il tutto e per... Montevergine, Candelora da don Vitaliano: «La mia chiesa sarà aperta»Il 2026 potrà essere l'anno, il primo dopo molti, senza la juta dei femminielli a Montevergine il 2 febbraio. Ma non di certo senza celebrazioni religiose per la festa della Luce. Lo ricorda don ... ilmattino.it Frana di Montevergine: «La Regione intervenga»Il mondo del volontariato si unisce all'appello per Montevergine. La Pro Loco Mercogliano, insieme ai presidenti Unpli Giuseppe Slvestri (provinciale) e Luigi Barbati (regionale), ha inviato una ... ilmattino.it