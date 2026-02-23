A Ginevra, la diplomazia internazionale cerca di evitare un intervento militare degli Stati Uniti sull’Iran. La tensione sale dopo che le autorità iraniane hanno rafforzato le difese militari nelle regioni strategiche del paese. I rappresentanti delle nazioni coinvolte cercano di trovare un accordo rapido, mentre le negoziazioni si intensificano negli incontri ufficiali. Le discussioni proseguono nel tentativo di prevenire un’escalation che potrebbe coinvolgere l’intera regione.

A Ginevra la diplomazia tenta il tutto per tutto per scongiurare un attacco statunitense all’Iran. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Iran, la Russia minaccia gli Usa: "Un attacco militare farà saltare tutto"Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano, con la Russia che avverte di possibili conseguenze.

La Turchia rafforza i legami con l’Asia centrale e si muove per scongiurare un’escalation tra Usa e IranLa Turchia centra i suoi interessi in Asia centrale, rafforzando i rapporti con quei paesi.

Iran, a Ginevra si tenta il tutto per tutto per scongiurare attacco Usa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Si conclude a Ginevra un secondo ciclo di negoziati tra Iran e Stati Uniti; Ginevra crocevia della diplomazia, negoziati su Iran e Ucraina; Iran-Usa, segnali positivi da Ginevra: intesa preliminare sul nucleare, ma Trump avverte Teheran; Europe Today: i colloqui sull'Iran e l'Italia nel Board of Peace.

Iran-Usa, nuovi colloqui a Ginevra in vista ma Trump pensa all'attacco(Adnkronos) - La via diplomatica oppure l'attacco in caso di fallimento dei negoziati Iran-Usa. Trump congela momentaneamente l'ipotesi di raid e resta in attesa di capire se arriveranno risultati tan ... msn.com

Iran-Usa, Trump valuta attacco mirato. Teheran: Sarà atto di aggressione(Adnkronos) – La situazione tra Iran e Stati Uniti continua a essere tesa, con la minaccia di un conflitto militare sempre più vicina. Il nuovo round di negoziati che si terranno giovedì a Ginevra, s ... cremonaoggi.it

Tg2. . Crisi in #Iran. "E' nostro diritto difenderci se attaccati", dice il ministro degli esteri di #Teheran, che però annuncia anche un incontro negoziale con gli #StatiUniti giovedì a #Ginevra - facebook.com facebook

Iran, giovedì nuovo round di negoziati a Ginevra. LIVE x.com