VIDEO Montevergine porte aperte al Santuario | i percorsi

Il Santuario di Montevergine riapre le porte per la Domenica delle Palme, il 29 aprile, secondo l’annuncio dell’Abate Riccardo Luca Guariglia. La riapertura riguarda i percorsi all’interno del complesso e le aree di accesso ai fedeli. La notizia viene comunicata attraverso un video diffuso recentemente. La data ufficiale è stata stabilita per permettere ai visitatori di tornare a partecipare alle celebrazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti L’Abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, che ha annunciato ufficialmente la riapertura del Santuario per la Domenica delle Palme, fissata per il 29 aprile. «È un segnale di speranza per tutta la comunità – ha dichiarato l’abate –. Vogliamo accogliere i fedeli in sicurezza e tornare a vivere pienamente questo luogo di fede, nel rispetto delle indicazioni delle autorità». Guariglia ha ringraziato le istituzioni per il lavoro svolto in queste settimane e ha sottolineato la collaborazione tra enti civili e religiosi, definendola «fondamentale per restituire serenità al territorio». L’annuncio questa mattina in Prefettura ad Avellino il tavolo istituzionale convocato per fare il punto sugli interventi lungo la strada provinciale che conduce al Santuario di Montevergine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

