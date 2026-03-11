A Montevarchi uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donne

A Montevarchi è stato avviato il “Progetto Donna”, un’iniziativa promossa da alcune professioniste con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Lo spazio è pensato per offrire un punto di ascolto dedicato alle donne, creando un ambiente in cui si possono condividere esperienze, porre domande e ricevere supporto. L’obiettivo è sostenere il benessere psico-fisico delle donne della zona.

Si chiama “Progetto Donna” l’iniziativa promossa da alcune professioniste che, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montevarchi, offriranno uno spazio dedicato alle esigenze delle donne, un luogo di ascolto e confronto dove trovare risposte e fare domande. Il primo incontro si terrà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati A Montevarchi uno spazio dedicato alla cooperazione nel nome di Lucia VerdiLa Fondazione Giovanni Paolo II inaugurerà martedì 27 alle ore 17 i nuovi uffici della propria unità locale nel Valdarno in via Gorizia n. Taglio del nastro per “La Casa dei Legami”, il nuovo spazio dedicato al benessere di ragazzi e famiglieSi tratta di un nuovo Polo Territoriale pensato per promuovere il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie e rafforzare il tessuto sociale della... Tutti gli aggiornamenti su A Montevarchi uno spazio di ascolto... Discussioni sull' argomento All’Università di Firenze apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genere; Referendum sulla giustizia | a Forlì un incontro pubblico di confronto e approfondimento; Referendum sulla giustizia a Montemesola un incontro pubblico per informare i cittadini. Educazione civica, Simona Bonafè in cattedra al liceo scientifico di Montevarchi - facebook.com facebook All’IC “Magiotti” di Montevarchi (AR) incontri con la Marina Militare sin dalla prima media x.com