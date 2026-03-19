I tecnici sono al lavoro a Montedoglio per installare i misuratori di portata, mentre il dossier Trasimeno torna in primo piano nell’agenda regionale. La regione si concentra sull’urgenza di interventi strutturali per affrontare la crisi idrica e controlla i cantieri in corso per assicurare la stagione turistica. La situazione richiede un’attenzione immediata su più fronti.

Il dossier Trasimeno torna prioritario nell’agenda regionale, stretto tra l’urgenza di interventi strutturali contro la crisi idrica e il monitoraggio dei cantieri imminenti per garantire la stagione turistica. Al centro del dibattito resta l’equilibrio precario tra la tutela di un ecosistema fragile e le necessità di un comparto che, nonostante le difficoltà ambientali, ha contribuito in modo determinante agli 8 milioni di presenze registrati in Umbria nel 2025. Il fronte più concreto riguarda gli apporti dal sistema Montedoglio. Dopo un’attesa ventennale, è stata attivata la prima adduzione a Tuoro con una portata di 200 litri al secondo. Sebbene siano emerse polemiche sulla reale efficacia del flusso, i tecnici sono al lavoro per l’installazione di misuratori di portata che garantiscano dati oggettivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montedoglio, si va avanti. Tecnici al lavoro per installare i misuratori di portata

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