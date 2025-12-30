La strada si allaga e viene chiusa | tecnici al lavoro
A Caponago, in via Roma all'incrocio con via De Gasperi, si è verificato un allagamento causato da un guasto alla rete idrica. La strada è stata temporaneamente chiusa e transennata mentre i tecnici intervengono per risolvere il problema. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di evitare l'area fino al ripristino della normale viabilità.
La strada via via sempre più allagata. Le transenne e i tecnici al lavoro: è lo scenario che si sta presentando a Caponago in via Roma, all’angolo con via De Gasperi, dove è stato individuato un guasto alla rete idrica.Come ha comunicato BrianzAcque, i tecnici dell’azienda sono attualmente al. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
