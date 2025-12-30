La strada si allaga e viene chiusa | tecnici al lavoro

A Caponago, in via Roma all'incrocio con via De Gasperi, si è verificato un allagamento causato da un guasto alla rete idrica. La strada è stata temporaneamente chiusa e transennata mentre i tecnici intervengono per risolvere il problema. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di evitare l'area fino al ripristino della normale viabilità.

