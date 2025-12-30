L’assessore Pignoli risponde alle dichiarazioni del M5s riguardo al progetto del canile, confermando che il lavoro prosegue e che l’opera si realizzerà. Ha precisato che, se Sola avesse contattato gli uffici, avrebbe potuto conoscere che la mancata inserzione nel Piano triennale era dovuta alla volontà di avviare la gara d’appalto entro la fine dell’anno.

“Se solo avesse contattato gli uffici, Sola avrebbe saputo che il progetto del canile non è stato inserito nel Piano triennale solo perché gli uffici stessi ritenevano verosimile promuovere la gara d’appalto entro la fine dell’anno. Non essendo stato possibile farlo, l’intervento sarà inserito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - L'assessore Pignoli replica al M5s: "Il nostro lavoro va avanti, il canile si farà"

L’assessore comunale Massimiliano Pignoli ha servito il pranzo di Natale alla mensa Caritas di via Alento, condividendo il momento con persone senza dimora e in difficoltà. Un gesto di vicinanza e ascolto per ribadire che una comunità è tale solo quando no - facebook.com facebook