Trekking a Monte Gennaro - Le Montagne dei Lincei
Un gruppo di escursionisti si prepara per un trekking nel Lazio, nei Monti Lucretili, vicino a Roma. L’escursione si svolgerà nel Parco Naturale Regionale di Monti Lucretili, con partenza prevista per Monte Gennaro. L’attività coinvolge appassionati di natura e camminate all’aperto, che si concentreranno sui sentieri della zona. L’evento è aperto a chi desidera esplorare i paesaggi di questa area naturale.
Trekking a Monte Gennaro - “Le Montagne dei Lincei”. L'escursione si svolgerà nel Lazio a pochi passi da Roma, nel Parco Naturale Regionale di Monti Lucretili.L'itinerario raggiunge la vetta di Monte Gennaro, una delle cime più iconiche nel panorama orientale della capitale.Si attraversa un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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