Palazzo Campanella si tinge di viola per la Giornata mondiale contro il cancro

Questa sera Palazzo Campanella si illumina di viola per la Giornata mondiale contro il cancro. Il Consiglio regionale della Calabria ha deciso di accendere le luci come gesto di solidarietà verso chi combatte questa malattia e le loro famiglie. L’evento durerà fino a domani sera, attirando l’attenzione sulla battaglia comune contro il cancro.

Cirillo: "Il Consiglio regionale della Calabria rinnova l'impegno nella lotta alle malattie oncologiche e nella promozione della prevenzione manifestando il pieno sostegno delle istituzioni" "Oggi e domani Palazzo Campanella si illuminerà di viola, un gesto simbolico con cui il Consiglio regionale della Calabria manifesta vicinanza a chi affronta quotidianamente la sfida del cancro e alle loro famiglie. L'iniziativa vuole anche richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del sostegno alla ricerca scientifica". È quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo "Abbiamo scelto- afferma- il colore viola come segno concreto di partecipazione e sensibilità.

Questa mattina, il Palazzo Campanella si è acceso di viola, per la prima volta nella storia del Consiglio regionale della Calabria.

