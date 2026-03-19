Mondiali indoor di Torun Day 1 | 12 azzurri in gara Diaz e Dallavalle puntano alla finale del triplo

Durante il primo giorno dei Mondiali indoor a Torun, dodici atleti italiani sono scesi in pista, tra cui Andy Diaz e Andrea Dallavalle, entrambi impegnati nella prova del triplo. Diaz, campione del mondo in carica, e Dallavalle, vincitore della medaglia d’argento, hanno iniziato la competizione con l’obiettivo di qualificarsi per la finale prevista alle 19.

Il campione del mondo in carica Andy Diaz e l’argento Andrea Dallavalle aprono la rassegna iridata con la finale diretta alle 19.35. In mattinata Dester nell’eptathlon, Randazzo e Ceccarelli nei 60. Diretta su RaiSport e Sky Sport Arena Venerdì 20 marzo si alza il sipario sui Campionati del Mondo indoor di Torun, in Polonia, e l’Italia si presenta alla prima giornata con 12 atleti in gara. La competizione è in diretta su RaiSport e Sky Sport Arena a partire dalle ore 10.00. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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