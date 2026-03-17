Mondiali indoor di Torun gli uomini azzurri puntano in alto | Furlani Diaz e Fabbri per le medaglie

Dal 20 marzo a Torun si svolgono i Mondiali indoor di atletica con gli uomini italiani in gara in diverse discipline. Furlani, Diaz e Fabbri sono tra gli atleti che competono per ottenere medaglie in salti, lanci, sprint e nei 1500 metri. La squadra azzurra si prepara a confrontarsi con le altre nazioni in questa competizione internazionale.

Dal 20 marzo scatta la rassegna iridata: Italia protagonista tra salti e lanci, con ambizioni anche negli sprint e nei 1500. Scattano venerdì 20 marzo a Torun, in Polonia, i Campionati Mondiali indoor di atletica leggera. L’Italia maschile si presenta con diverse carte da medaglia, soprattutto nei salti e nei lanci, ma anche con outsider pronti a sorprendere nelle gare di corsa. Nei 60 metri il campione in carica Jeremiah Azu è l’uomo da battere, ma l’Italia si affida a Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo. La concorrenza è di altissimo livello, con atleti come Ackeem Blake e il leader stagionale Jordan Anthony. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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