Mondiali indoor di atletica il programma degli azzurri a Torun

A Torun, in Polonia, si svolgono i Campionati del mondo indoor di atletica dal 20 al 22 marzo, con la partecipazione di ventisei atleti italiani. La competizione si svolge su più giornate e vede coinvolti atleti provenienti da diversi paesi che si sfidano in varie discipline dell’atletica leggera. La manifestazione rappresenta un momento importante per la squadra italiana, che scende in campo con un programma di gare articolato.

Ventisei atleti italiani in gara da venerdì 20 a domenica 22 marzo ai Campionati del mondo indoor in Polonia. Gare divise tra sessione mattutina e pomeridiana-serale. Scatta a Torun, in Polonia, l’edizione 2026 dei Campionati Mondiali indoor di atletica, in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo. L’Italia si presenta con 26 atleti azzurri, impegnati in tre giornate di competizioni distribuite tra sessione mattutina e pomeridiana-serale. Le gare del mattino sono previste tra le 10 e le 14, mentre la sessione pomeridiana-serale si svolgerà tra le 17.30 e le 21.30. Finale diretta per tutti i concorsi (alto, asta, lungo, triplo e peso), oltre che per i 3000 metri e la staffetta 4×400 mista. 🔗 Leggi su Sportface.it

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