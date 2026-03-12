Mondiali Indoor di Atletica 26 Azzurri a Torun | la gara dal 20 al 22 marzo

Dal 20 al 22 marzo si svolgono a Torun i Mondiali Indoor di Atletica, a cui parteciperanno 26 atleti italiani convocati dal direttore tecnico della Nazionale. La competizione riunisce rappresentative di diversi paesi e si svolge in questa città polacca. La lista degli atleti italiani include competitori in varie discipline dell’atletica indoor, pronti a scendere in pista per questa importante manifestazione.

Roma – Sono 26 gli Azzurri convocati dal direttore tecnico della Nazionale Italiana di Atletica Leggera Antonio La Torre per gli immimenti Mondiali Indoor di Torun, che si svolgeranno dal 20 al 22 marzo. Come riporta fidal.it – equamente divisi tra uomini e donne (13-13): è il record di presenze individuali nei Mondiali al coperto, stesso numero dell’edizione di Parigi 1997 (in quel caso con una staffetta). Nel team sono presenti i medagliati azzurri dei Giochi Olimpici 2024 e dei Mondiali 2025 nelle specialità di pista e pedana. Il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani torna in azione dopo il doppio oro della scorsa stagione (indoor a Nanchino, outdoor a Tokyo). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

