Atletica World Indoor Tour Belgrado 2026 | orari programma tv streaming italiani in gara

Questa sera a Belgrado si svolge la sesta tappa del World Indoor Tour di atletica. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista, con diverse gare in programma. La città serba si prepara ad accogliere gli atleti di tutto il mondo, trasmettendo le gare in diretta streaming e in TV. La manifestazione si conferma un appuntamento importante per gli appassionati di atletica, con i migliori pronti a sfidarsi sotto le luci del palazzetto.

Il World Indoor Tour 2026 di atletica si trasferisce in Serbia e per la precisione a Belgrado nel pomeriggio odierno in occasione della sesta tappa Gold della stagione. Prosegue dunque il calendario del massimo circuito internazionale al coperto, nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali in sala di Torun che si terranno dal 20 al 22 marzo. Nel meeting della capitale serba sono attesi ben otto azzurri, tra cui la campionessa europea e argento mondiale in carica dei 60 Zaynab Dosso alla seconda uscita dell’anno dopo il convincente 7.09 registrato al debutto la scorsa settimana ad Ostrava. 🔗 Leggi su Oasport.it

