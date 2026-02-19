LIVE Atletica World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA | l’Italia cala gli assi Battocletti e Fabbri

L’atleta italiana Battocletti ha conquistato un risultato importante a Lievin, evento valido per il World Indoor Tour 2026, a causa della sua strategia vincente e di una buona condizione fisica. La gara si svolge nel palazzetto francese, dove gli atleti si sfidano su una pista di alta qualità. Fabbri, invece, ha migliorato il suo record personale durante la competizione. Gli appassionati seguono con attenzione le evoluzioni dei due italiani, pronti a scoprire come reagiranno nelle prossime sfide stagionali. La competizione continua con altri aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin, evento gold del World Indoor Tour 2026. Nuovo appuntamento con il massimo circuito indoor di atletica leggera questa sera sarà protagonista a Lievin (Francia) Saranno sette gli atleti italiani ai nastri di partenza del penultimo evento gold di questa stagione. La copertina è tutta per Nadia Battocletti che si testerà sui 3000 metri, distanza dove si misurerà anche nei Mondiali in programma tra un mese a Torun. L’azzurra torna in pista dopo aver esordito a Madrid settimana scorsa, eguagliando il primato italiano dei 1500 metri indoor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Battocletti e Fabbri LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurreMartina Battocletti e Lorenzo Fabbri partecipano al meeting di Lievin, evento valido per il World Indoor Tour 2026, che si svolge questa mattina in Francia. LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA: Battocletti alla partenza!Questa sera a Madrid si accendono i riflettori sull’atletica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: World Indoor Tour a Belgrado, LIVE su Sky dalle 17; Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2026: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara; LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurre; Tricolori Allievi: Ancona 'inaugura' Rieti 2026. LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Battocletti e Fabbri guidano le speranze azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin, evento gold ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario, programma, streamingFari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor ... oasport.it INDOOR TAMBOURINE WORLD CHAMPIONSHIP Rome 2026 10 DAYS TO GO The countdown has begun. Rome, Italy The best national teams in the world Passion. Skill. Excitement. CAMPIONATO MONDIALE INDOOR DI TAMBURELLO Roma 20 facebook Grande prestazione di Zaynab Dosso a Belgrado! Nel meeting di Belgrado, tappa di alto livello del World Indoor Tour, categoria gold, Zaynab ha centrato una prestazione di assoluto livello sui 60 metri piani. x.com