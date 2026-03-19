Mojtaba Khamenei è in condizioni critiche e potrebbe perdere la capacità di governare. La notizia viene riportata dal direttore esecutivo di un quotidiano tedesco, che ha pubblicato un articolo sull’edizione in uscita. La vicenda riguarda il figlio del leader iraniano e le sue condizioni di salute. L’articolo fornisce dettagli sulla situazione attuale e le ripercussioni possibili per il paese.

Dov’è la Guida suprema designata dell’Iran, Mojtaba Khamenei? Secondo informazioni ottenute da nd, potrebbe essere rimasto gravemente ferito al punto da non essere in grado di prendere decisioni per il Paese. In seguito all’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei all’inizio dell’attacco israelo-americano all’Iran, il destino della sua famiglia è rimasto incerto per giorni. Da allora sono emerse molte informazioni, provenienti in gran parte direttamente dall’Iran. Secondo quanto riportato dal quotidiano nd, Mojtaba Khamenei è stato curato presso l’Ospedale Universitario Sina di Teheran immediatamente dopo l’attacco. L’Ospedale Sina funge da centro traumatologico di riferimento per la capitale, Teheran. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Mojtaba Khamenei è grave: potrebbe non essere in grado di guidare il paese»

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