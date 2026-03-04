Chi è Mojtaba il figlio di Ali Khamenei che potrebbe succedergli come guida suprema dell' Iran

Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo dell’Iran, viene indicato come possibile successore. La notizia della sua eventuale nomina è stata diffusa da Iran International, una testata vicina all’opposizione iraniana in esilio, ma fino ad ora nessuna fonte ufficiale ha confermato questa informazione. La questione resta aperta e senza conferme ufficiali.

Sarà Mojtaba Khamenei la nuova guida suprema dell'Iran? L'annuncio della sua nomina è arrivato da Iran International, testata vicina all'opposizione iraniana in esilio, ma nessuna fonte ufficiale ha finora confermato la notizia. Quel che è certo è che il figlio secondogenito dell'ayatollah Ali Khamenei era da tempo indicato dal padre come proprio successore. E che i suoi legami con le forze di sicurezza e un vasto impero finanziario offshore lo rendono oggi il candidato più credibile a raccogliere quella pesantissima eredità. Nato l'8 settembre 1969 a Mashhad, lui pure ayatollah, Mojtaba aveva alle spalle studi...

