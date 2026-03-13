Il 12 marzo 2026, Mojtaba Khamenei ha rivolto per la prima volta un messaggio al Paese, trasmesso dalla televisione di Stato. La comunicazione ha suscitato dubbi sulla sua condizione di salute, dato che è stata letta da una giornalista senza la presenza diretta del leader. La diffusione di questa comunicazione ha attirato l’attenzione sull’assenza di un discorso diretto da parte di Khamenei.

Nel suo primo messaggio al Paese, diffuso il 12 marzo 2026 tramite la televisione di Stato iraniana, la nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha promesso vendetta per i martiri caduti nel conflitto in corso, ha assicurato che non fermerà la guerra e ha minacciato di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz come strumento di pressione contro i nemici (USA, Israele e alleati regionali). Il testo, articolato in sette punti programmatici, elenca i principi fermi che guideranno l’Iran: unità nazionale, priorità alla resistenza, espulsione delle forze USA dalla regione, sostegno al “fronte della resistenza” e sconfitta definitiva degli aggressori. “ Mio padre, mia madre, mia sorella, mio figlio, mia nipote e mia moglie sono stati martirizzati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il primo messaggio al Paese di Mojtaba Khamenei, letto da una giornalista, aumenta il dubbio sulla sua salute

