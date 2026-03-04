Rafael Leao, attaccante portoghese, è al centro di discussioni e critiche che accompagnano la sua carriera, ma ci sono anche numeri che parlano per lui. Negli ultimi tempi, il giocatore ha attirato attenzione per le sue prestazioni e le valutazioni sul campo, seguendo le orme di un altro attaccante noto. Nonostante le polemiche, i dati statistici rimangono un elemento chiave nel suo percorso.

Le voci che accompagnano da sempre la carriera di Rafael Leao non smetteranno mai. Si parlerà di ciò che poteva essere ma non è stato, oppure di cosa poteva far meglio. Attorno al numero 10 del Milan ci sono sempre stati degli scetticissimi e una grandissima forma di pretesa. Per diversi anni è stato esaltato grazie alle sue giocate strabilianti, basti a pensare alla stagione dello scudetto, ma è anche stato spesso criticato per la sua mancanza di continuità e per i pochi gol segnati. Ad oggi, guadando anche il nuovo ruolo affidatogli da Allegri, il portoghese segna, ma viene criticato perchè meno strabiliante rispetto agli anni passati.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao tra critiche e numeri: il portoghese segue le orme di Shevchenko

