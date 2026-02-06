Ex Milan Maldini | Mi sono sentito subito a casa Penso sia la piazza giusta

Daniel Maldini si mette subito a suo agio nella sua nuova squadra. Durante la presentazione, ha detto di sentirsi già a casa e di credere che Roma sia la piazza giusta per lui. L’ex Milan, figlio di Paolo e nipote di Cesare, si prepara a iniziare questa avventura nella capitale.

Cosa ti manca per mostrare le tue qualità? "Non credo di convinzione, ma piuttosto avere persone che credono in te fino in fondo. Spero di far vedere quello che so fare, la continuità è la cosa più importante per un giocatore" La Lazio può essere l'ambiente giusto per fare l'ultimo salto di qualità? "Penso sia la piazza giusta al momento giusto, mi sono trovato subito bene e le sensazioni sono super positive. Non vedo l'ora di scendere in campo e aiutare la squadra"

