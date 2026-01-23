Incidente sul lavoro a Brancaccio operaio cade da un ponteggio e muore

Un incidente sul lavoro si è verificato a Brancaccio, dove un operaio è deceduto dopo essere caduto da un ponteggio. L'evento, ancora sotto indagine, ha causato la tragica perdita della vita dell'uomo. La vicenda evidenzia l'importanza delle norme di sicurezza nei cantieri per prevenire simili tragedie.

La vittima un uomo di 40 anni, sposato e padre di due figli, impegnato in alcuni lavori sul capannone di un'attività privata di via Emiro Giafar. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asp Avrebbe perso l'equilibrio cadendo da un ponteggio, ma l'impatto contro il suolo non gli ha lasciato scampo. Tragedia questo pomeriggio in via Giafar, a Brancaccio, dove un operaio di 40 anni (del quale non è stata ancora resa nota l'identità, ndr) è morto in seguito a un incidente avvenuto mentre stava effettuando dei lavori su un'impalcatura montata a ridosso di un capannone industriale riconducibile a un'attività privata della zona.

Incidente sul lavoro, morto operaio schiacciato da un macchinario(ANSA) - LIVORNO, 23 GEN - Incidente mortale sul lavoro a Livorno dove questa mattina ha perso la vita un operaio di una ditta edile, in zona Shangai. Secondo una primissima ricostruzione sembra che l ... tuttosport.com

Terribile incidente sul lavoro a Brusasco: ragazzo rimane schiacciato in un macchinario, morto Andrea Cricca di Monteu da PoUn terribile incidente sul lavoro è avvenuto nella prima serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, nell'azienda agricola Il Clastlas a cascina Castellazzo, in borgo Case Sparse a Brusasco. Un ragazzo ... torinotoday.it

Tragico incidente sul lavoro a Livorno, nel quartiere Shanghai. Un operaio di 50 anni ha perso la vita schiacciato da una gru. I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul posto insieme all'automedica e ai vigili del fuoco, non hanno potuto far altro che constat - facebook.com facebook

Incidente mortale sul lavoro a Livorno dove questa mattina ha perso la vita un operaio di una ditta edile, in zona Shangai. Secondo una primissima ricostruzione sembra che l'uomo sia rimasto schiacciato da un macchinario mentre stava scaricando dei materi x.com