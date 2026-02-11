Rigenerazione urbana finanziamenti per Poppi Ortignano Raggiolo e Castiglion Fibocchi

La Regione ha approvato nuovi fondi per i comuni di Poppi, Ortignano Raggiolo e Castiglion Fibocchi. Sono in arrivo interventi di riqualificazione che riguardano le aree urbane di questi paesi. I finanziamenti arrivano dopo lo scorrimento della graduatoria regionale e puntano a migliorare i servizi, le strade e gli spazi pubblici. Ora si aspetta di vedere come verranno realizzati i lavori e quali cambiamenti porteranno alle comunità locali.

«Tra i nuovi progetti finanziati grazie allo scorrimento della graduatoria regionale sulla rigenerazione urbana dell'assessorato all'urbanistica ed al governo del territorio ci sono interventi importanti per Poppi, Ortignano Raggiolo e Castiglion Fibocchi». Lo sottolinea la consigliera regionale.

