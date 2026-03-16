Mobilità docenti e personale Ata domande al via il 16 marzo | le novità del 2026

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che le domande per la mobilità di docenti e personale Ata saranno aperte a partire dal 16 marzo 2026. La circolare ufficiale specifica le date e le procedure per la presentazione delle richieste. La procedura riguarda sia gli insegnanti che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario coinvolto nel sistema scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso una circolare che comunica l’inizio delle domande per la mobilità dei docenti e del personale Ata (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) a partire dal 16 marzo 2026. Nel nuovo regolamento sono state applicate alcune restrizioni rispetto agli ultimi anni per quanto riguarda le eccezioni alla regola generale del vincolo triennale. Le nuove regole riguardano i trasferimenti per l’anno scolastico 20262027. Anche se le domande sono attive dal 16 marzo, ogni categoria di personale scolastico avrà un proprio calendario da rispettare per presentare la richiesta di trasferimento. Le novità dell’ordinanza sulla mobilità del personale scolastico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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