La salvezza Recanatese ci credo Centreremo l’obiettivo

La Recanatese si prepara ad affrontare un momento decisivo della stagione. La squadra dice di credere ancora nella salvezza e punta tutto su questa partita per centrare l’obiettivo. La pressione cresce, ma i giocatori sono determinati a non mollare. È un momento cruciale, e tutti sanno che questa volta il risultato può fare la differenza.

Si avvicina l’ennesimo crocevia stagionale per la Recanatese: molte volte, in questo tribolato campionato, è stato utilizzato questo termine che tuttavia stavolta più che mai calza a pennello. Giovanni Pagliari non si fa nemmeno troppi problemi sul fatto che lo schieramento del San Marino sia, per vari motivi, un’incognita: "Non mi soffermo anche sul discorso scontro diretto o meno. I punti in palio di domani sono gli stessi che troveremo poi contro l’Ancona o ad Ostiamare. Quanto all’avversario ho notato il suo modulo che è un 4-3-3 ma le principali attenzioni sono rivolte verso la mia squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Recanatese si prepara alla trasferta di domenica in Molise, dove affronterà il Termoli.

La partita tra Recanatese e Termoli rappresenta un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre.

La Recanatese espugna il Gino Cannarsa di Termoli grazie a una rete arrivata all’ultimo respiro di Cocino, aggancia la formazione molisana in classifica e si porta a un solo punto dalla zona salvezza. - facebook.com facebook