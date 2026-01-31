La salvezza Recanatese ci credo Centreremo l’obiettivo
La Recanatese si prepara ad affrontare un momento decisivo della stagione. La squadra dice di credere ancora nella salvezza e punta tutto su questa partita per centrare l’obiettivo. La pressione cresce, ma i giocatori sono determinati a non mollare. È un momento cruciale, e tutti sanno che questa volta il risultato può fare la differenza.
Si avvicina l’ennesimo crocevia stagionale per la Recanatese: molte volte, in questo tribolato campionato, è stato utilizzato questo termine che tuttavia stavolta più che mai calza a pennello. Giovanni Pagliari non si fa nemmeno troppi problemi sul fatto che lo schieramento del San Marino sia, per vari motivi, un’incognita: "Non mi soffermo anche sul discorso scontro diretto o meno. I punti in palio di domani sono gli stessi che troveremo poi contro l’Ancona o ad Ostiamare. Quanto all’avversario ho notato il suo modulo che è un 4-3-3 ma le principali attenzioni sono rivolte verso la mia squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La rincorsa verso la salvezza. "Alla fine la Recanatese centrerà l’obiettivo»
La Recanatese si prepara alla trasferta di domenica in Molise, dove affronterà il Termoli.
Lotta per la salvezza. Recanatese, a Termoli un momento chiave della stagione
La partita tra Recanatese e Termoli rappresenta un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre.
La Recanatese espugna il Gino Cannarsa di Termoli grazie a una rete arrivata all’ultimo respiro di Cocino, aggancia la formazione molisana in classifica e si porta a un solo punto dalla zona salvezza. - facebook.com facebook
