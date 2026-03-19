Missili sono stati lanciati contro impianti in Iran e Qatar, mentre il presidente francese ha definito l'azione un'escala sconsiderata. Secondo fonti di Reuters, l'ex presidente statunitense sta considerando l'invio di migliaia di truppe. Nel frattempo, in Iran, il ministro dell'intelligence è stato ucciso e il leader supremo ha dichiarato che i responsabili pagheranno un prezzo per il loro gesto.

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr Al Busaidi, in un editoriale pubblicato su The Economist, avverte che «l'America ha perso il controllo della propria politica estera», affermando che gli alleati di Washington dovrebbero aiutarla a liberarsi «da questo indesiderato coinvolgimento». «Per ben due volte in nove mesi gli Stati Uniti e l'Iran sono stati sul punto di raggiungere un accordo concreto - ha aggiunto - è stato uno shock, ma non una sorpresa, quando il 28 febbraio, poche ore dopo gli ultimi e più sostanziali colloqui, Israele e gli Stati Uniti hanno nuovamente lanciato un attacco militare illegale contro la pace che per un breve periodo era sembrata davvero possibile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Missili su impianti di Iran e Qatar, Macron: «Escalation sconsiderata». Reuters: Trump valuta l'invio di migliaia di truppe | Borse giù

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