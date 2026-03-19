Missili su impianti di Iran e Qatar Macron | Escalation sconsiderata Reuters | Trump valuta l' invio di migliaia di soldati | Borse giù

Missili sono stati lanciati contro impianti in Iran e Qatar, mentre il presidente francese ha definito l’azione un’«escalation sconsiderata». Secondo fonti di Reuters, l’ex presidente degli Stati Uniti sta valutando l’invio di migliaia di soldati. Nel frattempo, in Iran, è stato ucciso il ministro dell’intelligence, e il leader religioso ha dichiarato che «ogni sangue ha un prezzo che i suoi assassini presto dovranno pagare».

L'esercito iraniano ha minacciato di distruggere le infrastrutture energetiche della regione, temendo che i suoi impianti vengano nuovamente attaccati da Stati Uniti e Israele. «Avvertiamo il nemico che ha commesso un grave errore attaccando le infrastrutture energetiche della Repubblica islamica dell'Iran, e la risposta è in corso e non è ancora conclusa», ha dichiarato il comandante operativo militare Khatam Al-Anbiya in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa Fars. «Se ciò dovesse ripetersi, gli attacchi successivi contro le vostre infrastrutture energetiche e quelle dei vostri alleati non si fermeranno fino alla loro completa distruzione, e la nostra risposta sarà ben più severa degli attacchi di ieri sera». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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