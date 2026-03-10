Dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran nel marzo 2026, i mercati globali delle materie prime hanno mostrato una forte volatilità. Oltre a petrolio e gas, anche i fertilizzanti sono stati colpiti, creando incertezza per l’agricoltura mondiale. La situazione si è evoluta rapidamente, coinvolgendo settori diversi e influenzando i prezzi di numerosi prodotti essenziali.

Dallo scoppio della guerra tra Stati Uniti?Israele e Iran nel marzo 2026, i mercati globali delle materie prime sono entrati in una fase di volatilità che ha preso forma con una rapidità impressionante. I grafici raccolti nell’immagine sottostante, che monitorano l’andamento dei prezzi nell’intervallo compreso tra il 20–22 febbraio e il 5 marzo 2026, mostrano come, in pochissimi giorni, il conflitto abbia sconvolto non solo i mercati energetici, ma anche quelli agricoli, dei fertilizzanti e della logistica marittima. Il prezzo del Brent è salito del 21% in questo arco temporale, mentre il carburante per l’aviazione ha registrato un incremento dell’87%. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Non solo petrolio e gas, la Terza guerra del Golfo travolge anche i fertilizzanti e minaccia l’agricoltura

