Questa mattina Miro Tabanelli si ferma in qualifica nello slopestyle agli Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atleta italiano ha dato tutto, ma non è riuscito a passare alla fase finale. Ora punta tutto sul Big Air, dove affronterà l’appuntamento con la sorella, sperando di fare meglio.

Miro Tabanelli non è riuscito a qualificarsi alla finale dello slopestyle, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’emiliano ha commesso un errore sul salto conclusivo nella prima run del turno preliminare ed è stato valutato con un modesto 35.36, poi ha alzato il tiro nella seconda run, ma ha fatto registrare alcune sbavature sulle strutture della prima parte della discesa e in uscita dai salti, non andando oltre il riscontro di 51.93. Il 21enne, che nel corso di questa annata agonistica era stato 16mo a Snowmass e 14mo a Laax in Coppa del Mondo durante il mese di gennaio, ha concluso al 17mo posto: per rientrare tra i migliori dodici classificati e meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, sarebbero serviti dodici punti abbondanti in più, oggettivamente troppi per quanto visto oggi sulla neve di Livigno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci freestyle, Miro Tabanelli si ferma in qualifica nello slopestyle: all-in sul Big Air alle Olimpiadi con la sorella

Miro Tabanelli si è qualificato per la finale dello slopestyle a Laax, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci freestyle.

