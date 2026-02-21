Perché la Juve contro il Como indosserà una maglia bianconera a strisce orizzontali mai vista prima
La Juventus indossa oggi una maglia a strisce orizzontali per la prima volta nella stagione, contro il Como. La scelta deriva da un progetto mai realizzato in passato, risalente alla stagione 1996-97. La società ha deciso di proporre questo stile speciale per celebrare un anniversario importante. La maglia presenta un nuovo look che richiama le radici storiche del club, attirando l’attenzione dei tifosi con un dettaglio nostalgico. La partita si svolge alle ore 18.00 allo stadio.
La Juventus gioca oggi contro il Como con una maglia bianconera ma a strisce orizzontali. Un design che riprendere un vecchio kit della Juve disegnato, ma mai usato, nella stagione 1996-97.🔗 Leggi su Fanpage.it
Strisce orizzontali e numeri rossi: Juve, ecco la quarta maglia che divide già i tifosiLa Juve presenta la quarta maglia con strisce orizzontali e numeri rossi, scelta che ha sollevato polemiche tra i tifosi.
Juve, le strisce orizzontali della quarta maglia dividono i tifosi: ma c'è un precedente storico...La Juventus ha presentato la nuova quarta maglia con strisce orizzontali, e subito divisi i tifosi.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Papere, emozioni, un rosso inventato e Zielinski al 90': l'Inter batte una bella Juve, è a +8 sul Milan; Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; Galatasaray-Juventus 5-2, gol e highlights: Lang scatenato, Cabal espulso. Spalletti ko.
Pagina 3 | Mateta contro il Napoli, la Juve cambia l'offerta! Il piano Comolli, perché il Crystal Palace ora...L'attaccante francese resta l'obiettivo numero uno del club bianconero che punta ad averlo a disposizione già nel big match dello Stadium con i partenopei ... tuttosport.com
L’importante e discussa vittoria dell’Inter contro la JuventusLa prima stagionale in uno scontro diretto, avvenuta anche grazie a una grossa falla nel regolamento arbitrale ... ilpost.it
Juve-Como: Sky, Dazn o NOW Dove vederla in tv e in streaming x.com
Tutto in 8 giorni: Roma, Galatasaray e Como La Juve si gioca la Champions di questa stagione e della prossima Quante vittorie arriveranno in queste tre gare - facebook.com facebook