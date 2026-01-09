Saldati al Comune i rimborsi per i minori stranieri non accompagnati | Ma restano criticità aperte

Il Comune di Bergamo ha ricevuto circa 8,3 milioni di euro dal Ministero, tramite la Prefettura, destinati ai rimborsi per la gestione dei minori stranieri non accompagnati. Questa cifra copre il credito accumulato negli ultimi tre anni, contribuendo a sostenere le attività di accoglienza. Tuttavia, restano ancora alcune criticità aperte legate alla gestione e all’integrazione di questi minori.

Bergamo. Palazzo Frizzoni ha ricevuto i rimborsi attesi per la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: dal Ministero sono stati accreditati al Comune, tramite la Prefettura, circa 8,3 milioni di euro che chiudono il credito maturato nell'ultimo triennio. Sanato dunque il disavanzo accumulato: tra il 2023 e lo scorso anno sono stati rendicontanti e rimborsati un totale di 16,89 milioni di euro. "Una svolta – dichiara la sindaca Elena Carnevali – che restituisce respiro al bilancio comunale e dà seguito alle rassicurazioni fornite dal ministro Piantedosi a settembre, un segnale di attenzione che registriamo con favore.

