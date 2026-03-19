Mineral Milk di DedCool è un profumo che richiama sensazioni di estate mentale, con note che evocano pelle calda, aria salata e vento leggero. La fragranza si presenta come un’interpretazione olfattiva di momenti di relax e libertà, trasmettendo una sensazione di freschezza e leggerezza. È un prodotto pensato per chi desidera portare con sé un ricordo di spensieratezza in ogni occasione.

Ok, immagina questo: pelle calda dopo la doccia, aria salata, vento leggero e zero stress. Ecco, Mineral Milk di DedCool è esattamente quella vibe lì in versione profumo. Il brand che tutte le cool girl minimal already amano ha appena droppato una nuova fragranza della linea Milk — e questa volta il mood è chiarissimo: oceano, ma soft. Fresco, ma cozy. Non il solito profumo marino aggressivo, per capirci. Qui siamo più su un’estetica clean girl goes to the coast e non torna più. Che vibe ha davvero Mineral Milk, il nuovo profumo di DedCool. Se devi immaginarlo in modo semplice è come un maglione di cashmere sopra pelle nuda, ma con il vento del mare addosso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mineral Milk di DedCool è il profumo che ti fa smell like “estate mentale”

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