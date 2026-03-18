Martedì 17 marzo, in via San Damiano, nel centro di Milano, un uomo ha minacciato i passanti con un coltello militare lungo 30 centimetri, urlando “Vi ammazzo”. La scena si è svolta all’angolo con Corso Venezia, dove alcune persone si sono trovate coinvolte. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo sul posto.

Minacciava i passanti con un coltello militare lungo 30 centimetri. La vicenda si è svolta martedì 17 marzo in via San Damiano, angolo Corso Venezia. L’autore un 55enne, pregiudicato, è stato immobilizzato dopo poco dai carabinieri del Nucleo radiomobile. L’uomo, dopo una chiamata al 112, è stato raggiunto sul posto. Proprio qui, pochi minuti prima, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, aveva cercato di aprire la portiera di un’auto, ferma davanti al semaforo all’incrocio. L’automobilista, alla vista dell’uomo che brandiva la lama, era scappato. Il 55enne aveva poi raggiunto una coppia che stava parcheggiando uno scooter, li aveva rincorsi gridando: “ Vi ammazzo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Con un coltello militare minaccia i passanti in pieno centro di Milano: “Vi ammazzo”. Arrestato

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