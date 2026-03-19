Milly Carlucci ha commentato il trasloco di “Ballando con le Stelle”, definendolo un trauma, ma ha annunciato che da ora in poi ci sarà “Canzonissima”, il famoso show che tornerà in onda sabato 21 marzo su Rai1. La conduttrice è tornata a parlare con BubinoBlog a pochi giorni dalla ripresa del suo programma, sottolineando l’arrivo della nuova edizione.

Milly Carlucci torna su BubinoBlog come tradizione a pochi giorni dalla premiere dei suoi show. Stavolta è il turno di “Canzonissima”, il celeberrimo show che riparte sabato 21 marzo su Rai1. Quando è nata l’idea di riportare in tv Canzonissima? Ci aspettavamo i vip sui pattini o mascherati. Mi sarebbe piaciuto sia fare Notti sul Ghiaccio che il Cantante Mascherato, che sono stati due programmi di qualità e di successo, ma non tutti erano convinti. Così insieme al mio gruppo, alla Rai e alla Ballandi abbiamo deciso di virare su qualcosa di completamente diverso. Abbiamo unito la suggestione di un titolo così importante ad un format completamente nuovo e originale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: “IL TRASLOCO DI BALLANDO È UN TRAUMA MA ORA C’È CANZONISSIMA”

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