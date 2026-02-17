Canzonissima | svelato il regolamento del nuovo programma di Milly Carlucci

Milly Carlucci presenta il nuovo regolamento di “Canzonissima” per il suo ritorno su Rai1, deciso dopo aver ascoltato le tante richieste dei fan. La conduttrice ha annunciato che il programma manterrà il fascino del passato, ma con alcune novità, come le sfide tra cantanti e le esibizioni dal vivo. La prima puntata è prevista tra poche settimane e già si parla di grandi sorprese sul palco.

Canzonissima Ritorna su Rai1: Milly Carlucci Sfida “Amici” con un Classico Rivisitato. Il ritorno di “Canzonissima” è una scommessa per Rai1, che punta a riconquistare il pubblico del sabato sera con un format storico riletto in chiave moderna. Milly Carlucci guiderà il programma, in partenza il 21 marzo dall’Auditorium Rai del Foro Italico, in diretta competizione con “Amici” di Maria De Filippi. L’obiettivo è rivitalizzare un’icona della televisione italiana, offrendo un intrattenimento che celebra la musica e la tradizione del nostro Paese. Un Format che Scrive la Storia della TV Italiana. “Canzonissima” non è un semplice programma musicale, ma un pezzo di storia della televisione italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu Milly Carlucci ufficializza ‘Canzonissima’, il varietà prossimamente su Rai1Milly Carlucci annuncia che ‘Canzonissima’ tornerà prossimamente su Rai1. FUMATA NERA! RAI1: CANZONISSIMA DI MILLY CARLUCCI A RISCHIO CANCELLAZIONELa trasmissione di Milly Carlucci, Canzonissima, potrebbe non andare in onda questa primavera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Canzonissima su Rai1 da sabato 21 marzo: regolamento dello show della CarlucciLo show musicale di Rai1 sfiderà il serale di Amici di Maria De Filippi ... msn.com Milly Carlucci ufficializza Canzonissima (e la Rai sborsa): giuria con stelle per scongiurare il flopLo storico varietà musicale della tv di Stato tornerà in onda a più di mezzo secolo dall’ultima edizione: l’annuncio della conduttrice che promette scintille ... libero.it #Canzonissima torna in TV su Rai 1 e, stando alle prime indiscrezioni, la data di partenza dovrebbe essere il 21 marzo. Alla guida ci sarà #millycarlucci #fblifestyle facebook Nella #Canzonissima di Milly Carlucci ci sarà una grande orchestra, come a #Sanremo2026, 12-13 cantanti che si esibiranno dal vivo su brani editi. Oltre alla giuria, i concorrenti dovranno votare i colleghi in gara (senza auto-votarsi), mentre il pubblico voterà x.com