Riforma Giustizia | tensione tra Governo e Csm Nordio tace e Pinelli denuncia una delegittimazione Dialogo a rischio
Il ministro Nordio non ha commentato, mentre il consigliere Pinelli accusa il Governo di voler delegittimare il Consiglio superiore della magistratura, innescando un acceso scontro sulla riforma della giustizia. La polemica si accende dopo che Pinelli ha pubblicamente criticato le ultime mosse del Governo, ritenute dannose per l’indipendenza dei giudici. La mancanza di risposte da parte di Nordio aumenta le tensioni tra le parti e mette a rischio il dialogo sulla riforma.
Scontro al Csm: la replica di Pinelli e il silenzio di Nordio incrinano il dialogo sulla riforma giudiziaria. Una frattura si è aperta tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) Giovanni Pinelli, innescando un acceso dibattito sull’autonomia della magistratura e sulla gestione delle riforme giudiziarie. La vicenda, emersa il 17 febbraio 2026, è caratterizzata dalla contestazione pubblica di alcune affermazioni attribuite al ministro e dalla conseguente assenza di una risposta diretta da parte dello stesso, sollevando preoccupazioni all’interno della magistratura e aprendo una nuova fase di tensione tra Palazzo di Giustizia e il governo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Referendum giustizia, Mastella: “Voterò No, rischio involuzione poliziesca dei pm e delegittimazione del Csm”
Il referendum sulla giustizia di marzo si avvicina e le opinioni si dividono.
Nordio rilancia la riforma della giustizia: "Il Csm non caccia i magistrati inadeguati"
Il ministro Nordio riaccende il dibattito sulla giustizia, sottolineando la necessità di riforme che migliorino la responsabilità dei magistrati.
