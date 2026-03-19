Milano sogna il ribaltone in Champions League ma si ferma al tie-break | il VakifBank di Guidetti va in Final Four

Milano sperava di qualificarsi alle Final Four della Champions League, ma si è arresa nel tie-break contro il VakifBank di Guidetti. La squadra italiana ha combattuto fino all'ultimo punto nel ritorno dei quarti di finale, ma non è riuscita a superare l’avversario turco, che ora prosegue nel torneo. La partita si è conclusa con il risultato decisivo nel set finale.

Milano ha lottato con le unghie e con i denti nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, mettendo seriamente in difficoltà il VakifBank Istanbul di fronte al proprio pubblico dello Spor Sarayi e sognando la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea. Dopo aver perso il confronto d’andata al tie-break tra le mura amiche dell’Allianz Cloud, le meneghine dovevano imporsi per 3-0 o 3-1 oppure avere la meglio per 3-2 e poi dettare legge al golden set di spareggio per proseguire la propria avventura continentale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno saputo rimontare da 0-1 e 1-2, hanno... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano sogna il ribaltone in Champions League, ma si ferma al tie-break: il VakifBank di Guidetti va in Final Four Articoli correlati Milano sogna, poi il VakifBank rimonta in Champions League: Egonu sfiora i 40 punti, serve il ribaltone in trasfertaMilano ha perso l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, subendo la furibonda rimonta del VakifBank Istanbul di... LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Markova trascina le lombarde al tie break, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22-25 Errore di Piva da zona 4 e si va al tie break con tanti rimpianti per Milano 22-24 Murooooooo Danesiiiiii... Una raccolta di contenuti su Champions League Temi più discussi: Milano sogna, poi il VakifBank rimonta in Champions League: Egonu sfiora i 40 punti, serve il ribaltone in trasferta; Cosa deve fare Milano per qualificarsi alla Final Four della Champions League? Il punteggio per il ritorno con il VakifBank; Milano a caccia dell’impresa a Istanbul: la sfida contro il VakifBank vale la Final Four di Champions; VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming. Milano sogna, poi il VakifBank rimonta in Champions League: Egonu sfiora i 40 punti, serve il ribaltone in trasfertaMilano ha perso l'andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, subendo la furibonda rimonta del VakifBank Istanbul di fronte al ... oasport.it VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streamingDopo la sfida combattutissima dell’andata all’Allianz Cloud, la Numia Vero Volley Milano è attesa da una prova di altissimo livello nel ritorno dei quarti ... oasport.it LA @savinodelbenevolley È ALLE FINAL FOUR DI CEV CHAMPIONS LEAGUE! Battuto il Fenerbahce al golden set #DAZN x.com SCANDICCI VOLA IN FINAL FOUR DI CEV CHAMPIONS LEAGUE La @savinodelbenevolley Scandicci vince ad Istanbul il decisivo Golden set col Fenerbahce e stacca il pass per la Final Four di @cevolleyball Champions League #iLovevolley #volle - facebook.com facebook