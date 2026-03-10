LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Markova trascina le lombarde al tie break 22-25

Nel match di volley femminile tra Milano e VakifBank Istanbul, termina 2-2 dopo il tie break, con Markova protagonista che guida le lombarde fino a questa fase decisiva. La partita è stata caratterizzata da numerosi scambi intensi e variazioni di punteggio, culminando con un errore di Piva e un muro di Danesi che hanno portato al parziale finale. La gara si è conclusa con un punto vincente di Markova da zona 4.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22-25 Errore di Piva da zona 4 e si va al tie break con tanti rimpianti per Milano 22-24 Murooooooo Danesiiiiii 20-24 Diagonale di Lanier da zona 4 19-24 Vincente Markova da zona 4 19-23 Mano out Markova da zona 4 19-22 Oit Lanier da zona 4. Quanti errori e quanti rimpianti per Milano 19-21 Vincente la diagonale di Lanier da zona 4 18-21 Mano out Markova da zona 4 18-20 Mano out Lanier da zona 4 17-20 Ace di Cazaute 17-19 Fast di Ogbogu 17-18 Out Boskovic da seconda linea 16-18 Muro di Boskovic 16-17 Mano out Egonu da zona 2 15-17 Vincente Boskovic da zona 2 14-16 Vincente Boskovic da zona 2 14-15 Mano out Lanier da zona 4 13-15 Mano out Boskovic da zona 2 13-14 Vincente Markova da zona 4 13-13 Diagonale di Markova da zona 4 13-12 Mano out Egonu da zona 2 12-12 Mano out Lanier da zona 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

