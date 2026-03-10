Milano sogna poi il VakifBank rimonta in Champions League | Egonu sfiora i 40 punti serve il ribaltone in trasferta

Milano ha affrontato il VakifBank Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile, perdendo l’andata davanti al proprio pubblico all’Allianz Cloud. Egonu ha sfiorato i 40 punti durante la partita, ma il VakifBank è riuscito a rimontare e ottenere una vittoria importante in vista del ritorno. La partita si è conclusa con il team turco che ha ribaltato il risultato iniziale.

Milano ha perso l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, subendo la furibonda rimonta del VakifBank Istanbul di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud. Le meneghine si sono issate sul 2-0 contro la corazzata turca, dettando legge nei roventi finali dei primi due set, ma poi ha prestato il fianco al sontuoso recupero delle ragazze di coach Giovanni Guidetti, che si sono presentate all’appuntamento da leader della Sultanlar Ligi. Il sestetto di coach Stefano Lavarini ha spaventato le avversarie per metà partita, ma poi non è riuscito a mantenere l’intensità tecnica e agonistica necessarie per portare a casa l’incontro, scivolando in maniera evidente nella situazione di perfetta parità del parziale decisivo (9-9). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano sogna, poi il VakifBank rimonta in Champions League: Egonu sfiora i 40 punti, serve il ribaltone in trasferta Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu non basta, rimonta travolgente delle turche Leggi anche: LIVE Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: duello Egonu-Boskovic! Tutto quello che riguarda Champions League Temi più discussi: L’Inter si rialza con il Genoa e allunga in Serie A, il Napoli vincere allo scadere, Como da Champions League; Giorno 5 | Hockey: Canada - Stati Uniti in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Milan, 10 giornate scudetto: calendario, sogni e paure; Contro l'Inter Allegri si affida a Modric, dubbio Bartesaghi. Champions, che cuore Scandicci: va sotto, trascina Novara al golden set e la batte. Tutto facile per MilanoVolley femminile, Champions League: Scandicci firma la clamorosa rimonta con la quale fa fuori Novara e va a prendersi l'incrocio con il Fenerbahce. Avanti anche Milano: sfiderà il VakifBank ... sport.virgilio.it Brocchi: La Champions del 2003 fu l’apoteosi. Tornati a Milano c’era il delirioChristian Brocchi, ex giocatore e allenatore rossonero, è stato protagonista di una puntata del podcast di Rompipallone, nella quale ha parlato degli anni vissuti in maglia rossonera. milannews.it Champions League, Atalanta-Bayern 0-3 dopo 45’: goleada di Stanisic, Olise e Gnabry Stadio di Bergamo Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/champions-league-andata-ottavi-finale-atalanta-bayern- facebook #Champions League: il Galatasaray piega il Liverpool nell'andata degli ottavi x.com