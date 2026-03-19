LIVE VakifBank Istanbul-Milano 3-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia lotta ma non basta le turche volano alle Final Four
La partita tra VakifBank Istanbul e Milano si è conclusa con il punteggio di 3-2, permettendo alle turche di qualificarsi alle Final Four di Champions League femminile del 2026. La squadra italiana ha cercato di mantenere il ritmo, ma alla fine non è riuscita a ribaltare il risultato. La diretta è disponibile per aggiornamenti in tempo reale, con altri incontri di volley femminile in programma nel pomeriggio.
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