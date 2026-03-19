LIVE VakifBank Istanbul-Milano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | serve l’impresa per il ribaltone

Alle ore 15 si svolge la partita di volley femminile tra VakifBank Istanbul e Milano nella Champions League 2026. La gara si gioca in diretta e richiede un’impresa per il ribaltone. Contestualmente, è possibile seguire anche la diretta di Fenerbahçe contro Scandicci, sempre nel torneo europeo. Entrambe le sfide sono trasmesse in tempo reale.

LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00 In totale sono dieci gli scontro diretti tra Milano e Istanbul, con ben sette vittorie per la squadra turche e tre, invece, per quella italiana che vuole rovesciare il pronostico. L’ultimo successo della Vero Volley risale alla sfida 4 maggio 2025, quando Anna Danesi e le sue compagne conquistarono il terzo posto della Champions League 20242025 contro le turche per 3-1. Il match tra VakifBank Istanbul e Vero Volley Milano inizierà alle 18.00 e verrà disputato al Vafikbank Spor Sarayi della capitale turca. I giudici di gara saranno il portoghese Pedro Lopes Pinto e la tedesca Sabine Witte. 🔗 Leggi su Oasport.it

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