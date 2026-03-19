Milano | dalle fogne al fosforo scarti che diventano risorsa

A Milano, tre progetti gestiti da MM puntano a trasformare gli scarti delle acque reflue in risorse utili, passando dalle fogne al fosforo. Le iniziative prevedono il recupero di materiali come il fosforo e altri componenti presenti nelle acque di scarico, con l’obiettivo di riutilizzarli in modo sostenibile. La città si prepara così a sfruttare al massimo le potenzialità delle proprie acque reflue.

Le acque reflue di Milano stanno per trasformarsi in una miniera di risorse preziose, grazie a tre progetti innovativi gestiti da MM. In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, prevista per domenica 22 marzo, l’azienda partecipata al 100% dal Comune di Milano presenta i primi risultati su come scarti biologici e fanghi diventeranno fosforo ed energia. Con perdite idriche ridotte sotto l’11%, ben al di sotto della media nazionale del 37%, la città si posiziona come modello virtuoso di economia circolare. La sperimentazione coinvolge direttamente i depuratori di Nosedo e San Rocco, dove tecnologie avanzate estraggono nutrienti essenziali per l’agricoltura e materiali per l’industria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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